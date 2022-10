Final Fantasy 16, ecco il nuovo video! Storia, ambientazioni e gameplay dei combattimenti

I curatori dei canali social giapponesi di Square Enix ci rituffano nelle atmosfere action ruolistiche di Final Fantasy 16 con un nuovo, suggestivo video che ci offre tanti spunti di riflessione sul sistema di combattimento, sui personaggi e sulle ambientazioni esplorabili.

Le ricche sequenze ingame (alternate a scene in-engine dal taglio cinematografico) proposteci dal publisher nipponico offrono alla Creative Business Unit III interna a Square Enix l'opportunità di riaprire una finestra su questa dimensione per farci familiarizzare con le dinamiche ludiche e narrative di questo kolossal GDR intriso di elementi action.

Scorrendo le scene del nuovo filmato "Ambition" possiamo così immergerci nella stratificata esperienza promessaci dagli sviluppatori di Final Fantasy 16, con una storia avvincente e piena di colpi di scena che farà da volano alle attività compiute dai giocatori nell'esplorazione della mappa e, ovviamente, nelle frenetiche battaglie a colpi di Invocazioni.

Senza indugiare oltre, vi lasciamo in compagnia dell'ultimo trailer di Final Fantasy 16 e cogliamo l'occasione per ricordarvi che il gioco di ruolo di Square Enix è atteso al lancio nell'estate del 2023 in esclusiva assoluta su PlayStation 5.