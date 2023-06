Final Fantasy 16: il nuovo video gameplay ci mostra le spettacolari cacce

Dopo esserci goduti il gameplay dedicato ai dungeon di Final Fantasy XVI, IGN.com ci consente di dare uno sguardo più approfondito ad una delle attività secondarie del JRPG, le cacce.

Sappiamo che Final Fantasy XVI non sarà open world e proporrà un'esperienza più lineare rispetto al suo predecessore, tuttavia ci saranno quattro macro aree che potremo esplorare liberamente. Qui avranno luogo le cacce, missioni secondarie che richiederanno di sconfiggere nemici noti come Notorious Marks. In caso di successo da parte del nostro Clive, riceveremo delle grosse ricompense con cui agevolarci la vita per il prosieguo del viaggio.

I Notorious Marks saranno di diverso rango: più questo sarà alto, più sarà invitante la ricompensa ottenibile al termine della quest. In questo caso possiamo dare uno sguardo agli scontri con Grimalkin, un mostro di livello 32 (affiancato da un branco di Nakk), ed il ben più temibile Atlas, nemico di livello 45 e rango S. Le cacce potranno essere trovate durante la libera esplorazione, ma potremo raccogliere informazioni al riguardo anche tramite la Bacheca delle Cacce consultabile nel Rifugio di Clive.

Lasciandovi alla visione del video che trovate in apertura, vi ricordiamo che Final Fantasy XVI sarà disponibile esclusivamente su PlayStation 5 a partire dal 22 giugno. Prima del debutto, ci sarà l'evento pre-lancio di Final Fantasy XVI in cui verrà presumibilmente annunciata la disponibilità della demo del JRPG.