Final Fantasy 16 vietato in Arabia Saudita: arriva la conferma ufficiale

Alla fine le voci di corridoio si sono rivelate veritiere: l'Arabia Saudita ha vietato ufficialmente la vendita di Final Fantasy XVI all'interno del proprio territorio, spiegando attraverso un messaggio su Twitter le ragioni dietro tale decisione.

"Per i fan del videogioco Final Fantasy XVI, vogliamo chiarire che non verrà pubblicato nel Regno a causa del rifiuto dell'editore di apportare le modifiche richieste", riportano le autorità saudite senza tuttavia approfondire ulteriormente e commettendo tra l'altro un refuso nel messaggio, citando Final Fantasy XIV anziché il sedicesimo episodio correttamente riportato nell'immagine. In ogni caso il prossimo 22 giugno il nuovo kolossal di Square Enix per PlayStation 5 non vedrà la luce in Arabia Saudita.

Sebbene non siano chiare le ragioni dietro tale mossa dato che non vengono spiegate in maniera esplicita, non è da escludere che Final Fantasy 16 sia stato bannato in Arabia Saudita per nudità e contenuti LGBTQIA+ che dovrebbero essere presenti nel gioco completo. A questo punto, con Square Enix che non intende compiere nessuna modifica così da mantenere intatta l'integrità della sua opera e visione originale, è molto probabile che il gioco non vedrà mai la luce in questi territori in futuro.

In ogni caso il lancio del promettente Action/RPG nel resto del mondo si avvicina sempre di più: il nostro speciale su Final Fantasy 16 vi aiuterà ad ingannare l'attesa.