Final Fantasy 16 sarà il più violento ed esplicito della serie, stando al rating ESRB

Mentre l'attesa dei fan per Final Fantasy 16 continua a crescere, il nuovo kolossal di Square-Enix è stato registrato dall'ente di classificazione statunitense ESRB, da cui abbiamo appreso alcune interessanti informazioni. Pensate, tra le altre cose, Final Fantasy 16 sarà il capitolo principale più violento dell'intera serie.

Il titolo in questione ha infatti ricevuto un rating M17+, che ne suggerisce l'acquisto solo a coloro che hanno compiuto almeno 17 anni, per via di una serie di elementi espliciti come gore, nudità parziale e torpiloquio. Stando alla pagina ESRB, in Final Fantay 16 potremo aspettarci atti violenti come il taglio di una mano o lo sgozzamento, oltre a riferimenti a determinate pratiche sessuali legate alla prostituzione.

Square-Enix ha inoltre rivelato di recente che Final Fantasy 16 sarà completamente doppiato in italiano. Si tratta di una prima volta storica per il franchise, in un momento in cui la localizzazione italiana è sempre meno presente all'interno dei prodotti videoludici destinati al mercato internazionale. L'annuncio è stato accompagnato da un corposo post pubblicato all'interno del PlayStation Blog, contenente una lista completa dei doppiatori nostrani, e da un trailer ufficiale denominato 'Vendetta'.

Vi ricordiamo in chiusura che Final Fantasy 16 uscirà il 22 giugno 2023 come esclusiva PlayStation 5.