Final Fantasy 16 vittima di review bombing su Metacritic: non è un vero Final Fantasy?

Square Enix può senza dubbio ritenersi soddisfatta per la accoglienza che la stampa specializzata ha riservato a Final Fantasy 16, celebrato come un grande gioco e una boccata d'aria fresca per il franchise. Con un Meta Score di 88, è riuscito a fare meglio di Final Fantasy 15 e Final Fantasy 7 Remake.

In ogni caso, la svolta action e le altre scelte compiute dalla Creative Buisiness Unit III di Square Enix non sembrano essere andate a genio a tutti i giocatori. Che sia legittimo o meno, i più focosi tra loro hanno dunque scelto di protestare con una delle "armi" a loro disposizione, il classico review bombing.

Mentre vi scriviamo, gli utenti di Metacritic stanno affibbiando a Final Fantasy 16 decine e decine di insufficienze. Si contano una marea di 0, per non parlare degli altrettanto numerosi 1, 2, 3 e 4, che conteggiati assieme alle altre ben più positive votazioni esitano in una votazione media degli utenti pari a 6,9: si son visti review bombing ben peggiori (e non è detto che questo non degeneri ulteriormente), in ogni caso parliamo di un punteggio che stride dinanzi a quello della critica.

Il leitmotiv sembra essere "Non è un vero Final Fantasy": sono diversi i giocatori ad averlo scritto, descrivendo il gioco di ruolo come una copia di Devil May Cry e lamentando la scarsità dei segreti, la poca rilevanza dell'esplorazione, il ritmo altalenante della storia, l'eccessivo numero di cutscene e la povertà nello sviluppo dei personaggi. Non mancano chiaramente anche le lodi, che per dovere di cronaca risultano essere in numero ben maggiore. Sono tanti, ad esempio, ad aver in realtà gradito la svolta action, alla quale ha contribuito anche il Combat Designer Ryota Suzuki (artefice del sistema di combattimento di Devil May Cry V). Ad apprezzarla è stato anche il nostro Antonello "Kirito" Bello, come ha ampiamente riferito nella sua recensione di Final Fantasy 16.