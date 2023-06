Final Fantasy 16 ha voti migliori di FF15 e FF7 Remake: ottima l'accoglienza della stampa

Con qualche ora d'anticipo rispetto al lancio fissato per la giornata di domani, le principali testate internazionali hanno emesso i loro giudizi in merito a Final Fantasy 16, parlandone nel complesso in maniera più che positiva.

La stampa di settore ha accolto con entusiasmo la nuova fatica della Creative Business Unit III guidata a Naoki Yoshida, che dopo aver "salvato" Final Fantasy 14 dal fallimento ha dimostrato di saper gestire anche un videogioco di ruolo esclusivamente single player. La sedicesima fantasia sta raccogliendo voti piuttosto alti, che nel momento in cui vi scriviamo contribuiscono a dare forma ad un Meta Score di 88, basato su un totale di cento recensioni. Si tratta di un punteggio lievemente superiore all'87 ottenuto da Final Fantasy 7 Remake nel 2020 e molto più alto dell'81 raggiunto da Final Fantasy 15 nell'ormai lontano 2016.

Il Meta Score potrebbe variare nelle prossime ore con l'arrivo di ulteriori recensioni, intanto eccovi un estratto dei voti fin qui raggranellati da Final Fantasy 16:

Game Rant - 100

GamingBolt - 100

The Loadout - 100

PlayStation Universe - 95

Dualshockers - 90

IGN USA - 90

GameSpot - 90

GamesRadar+ - 90

Washington Post - 88

Siliconera - 80

VGC - 80

VeideoGamer - 80

Eurogamer - 60

In totale, sono ben 21 i Perfect Score ricevuti da Final Fantasy 16, mentre sul totale delle cento recensioni prese in esattamente per il calcolo del Meta Score, 93 sono positive e 7 tiepide.

Nella recensione di Final Fantasy 16 apparsa quest'oggi sulle pagine di Everyeye, il nostro Antonello "Kirito" Bello ha descritto ha assegnato un voto pari a 8.8 (in linea con il Meta Score) parlando di una narrativa complessa e matura, un mondo di gioco imbastito in maniera maniacale e un sistema di combattimento frenetico, lamentando tuttavia la scarsa gestione del ritmo.