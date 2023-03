Final Fantasy 16 vs Devil May Cry: chi è più forte tra Clive e Dante?

Dai video-gameplay di Final Fantasy XVI fin qui mostrati, emerge come il prossimo kolossal di Square Enix abbia un'impronta Action decisamente più marcata rispetto al passato, motivo per cui alcuni giocatori hanno accostato la frenesia degli scontri a quelli visti in serie Stylish Action come Devil May Cry.

Queste similitudini in verità non sorprendono considerato che dietro al combat system di Final Fantasy XVI c'è Ryota Sukuzi, in passato parte di Capcom e mente dietro l'acclamato sistema di combattimento di Devil May Cry 5. A questo punto, essendo entrambi guerrieri formidabili, chi vincerebbe in un ipotetico scontro tra Clive Rosfield e Dante?

Se da un lato è vero che si tratta di personaggi con un background differente tra loro e protagonisti di giochi appartenenti a due generi distinti, a dare la risposta al quesito è stato lo stesso Suzuki, il quale non ha dubbi sul fatto che il protagonista del nuovo Final Fantasy vincerebbe in una battaglia contro l'unico mezzo demone di Capcom. Clive trionferebbe grazie alle sue incredibili abilità Eikon, che gli consentirebbero di sconfiggere facilmente non solo Dante ma anche Nero, altro protagonista di Devil May Cry a partire dal quarto capitolo della serie.

Con grande probabilità, essendo parte di due universi completamente diversi, una risposta vera e propria al quesito potrebbe non esserci mai. Intanto il director Hiroshi Takai ha rivelato che Final Fantasy 16 si ispira anche a God of War, affermando che la serie Santa Monica Studio lo ha in parte influenzato. Sappiamo già invece se Final Fantasy 16 ha il New Game Plus oppure no?