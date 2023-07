Final Fantasy 16 vs Final Fantasy 15, tu quale preferisci?

Appartenendo alla stessa madre, sia Final Fantasy 15 che Final Fantasy 16 si somigliano in alcuni aspetti. Ciò nonostante, si tratta di due prodotti molto differenti per lore, ambientazione, meccaniche e atmosfere di gioco.

Abbiamo già esaminato alcune somiglianze fra Clive di Final Fantasy 16 e Noctis di Final Fantasy 15, ma cosa accomuna questi due titoli e quale si è rivelato il più apprezzato dal pubblico? Scopriamo cosa condividono questi due progetti.

Un dark fantasy contro un fantasy "reale"

Final Fantasy 15, per suo stesso slogan, è un "fantasy based on reality", ragion per cui l'ambientazione trae la propria origine dalla realtà, naturalmente senza essere priva di elementi magici, creature mitologiche e località dai tratti onirici. Final Fantasy 16, invece, ha scelto di riportare la serie alle origini, inscenando le vicende all'interno di un contesto fantasy medievale, con l'aggiunta di una tinta più tetra e brutale. Tuttavia, sia le terre di Valisthea in FF16 che il mondo di Eos in FF15 sono dilaniati da una furiosa guerra.

Il sistema di combattimento è action

Nonostante i due titoli siano accomunati da un sistema di combattimento action, Final Fantasy 16 è il primo episodio della saga a implementare un battle system full-action, ossia interamente incentrato sull'azione, con tanto di parata, schivata e bloccaggio. In più, in Final Fantasy 15 è possibile scegliere se controllare Noctis, il protagonista, o i suoi compagni di squadra, mentre nella sedicesima iterazione della saga è possibile controllare unicamente Clive, mentre il comando dei suoi alleati è delegato all'IA.

Per dovere di cronaca, nelle fasi di rilascio iniziale di Final Fantasy 15 era possibile controllare unicamente il protagonista; solo con una successiva patch è stato reso possibile prendere il controllo diretto anche dei suoi alleati, come era inizialmente previsto nel progetto.

Open World Vs Open Map

Un altro aspetto che differenzia Final Fantasy 15 da Final Fantasy 16 è che il primo si configura come un open world, il secondo come un open map. Questo impatta sulla componente esplorativa dei due titoli, che è completamente diversa, anche a seconda dei propri gusti personali. Nel quindicesimo episodio della saga è possibile esplorare le vaste ambientazioni di Eos, attivando missioni secondarie e scoprendo piccoli tesori qua e là, mentre la struttura del sedicesimo capitolo si basa su una mappa del mondo 3D dalla quale effettuare un viaggio rapido da una zona all'altra, quando la trama la consente.

La sceneggiatura ha un pubblico diverso

Sebbene entrambi i mondi di Final Fantasy 15 e Final Fantasy 16 siano immersi in un conflitto che sta dividendo persone e nazioni, le tematiche toccate dalla sedicesima fantasia finale hanno l'obiettivo di arrivare a un pubblico più adulto, perciò affrontano temi più maturi con una scrittura più ricercata. La stessa lore di gioco non lesina nella dovizia di particolari, mentre gli annosi problemi di sviluppo che hanno caratterizzato Final Fantasy 15 hanno sfortunatamente portato a numerosi rattoppi nella trama, che risente di buchi o risoluzioni precipitose di alcuni nodi importanti.

Al momento in cui scriviamo, Final Fantasy 15 ha registrato su Metacritic un punteggio di 81, mentre Final Fantasy 16 lo supera attestandosi su 88, dimostrandosi per adesso il preferito dal pubblico. Va precisato, peraltro, che Final Fantasy 16 è stato vittima di review bombing su Metacritic. E voi? Quale avete preferito fra i due?