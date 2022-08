Final Fantasy 16 vs Splatoon 3: Nintendo e JRPG si contendono i cuori dei Giapponesi

Nonostante la conferma che Final Fantasy XVI non sarà un open world, la sedicesima Fantasia Finale continua a popolare i sogni degli appassionati di JRPG, che attendono con ansia l'annuncio della data di uscita dell'opera Square Enix.

Un'attesa che si rivela particolarmente spasmodica in quel del Giappone, dove Final Fantasy XVI si conferma essere ancora una volta il gioco più desiderato dai lettori di Famitsu. Il consueto sondaggio proposto dal celebre magazine nipponico ha infatti visto il titolo conquistare la vetta della classifica dei Most Wanted, con un sorpasso che per pochi voti ha visto Splatoon 3 arrestarsi in seconda posizione. Medaglia di bronzo invece per Xenoblade Chronicles 3, esordito ufficialmente pochi giorni dopo la pubblicazione della classifica.



Di seguito, trovate la Top 30 completa definita dai fan in Giappone:

1. [PS5] Final Fantasy XVI – 668 voti

2. [Nintendo Switch] Splatoon 3 – 652 voti

3. [Nintendo Switch] Xenoblade Chronicles 3 – 620 voti

4. [Nintendo Switch] Dragon Quest X: Offline – 572 voti

5. [Nintendo Switch] Bayonetta 3 – 488 voti

6. [Nintendo Switch] The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 – 435 voti

7. [Nintendo Switch] Pokemon Scarlatto / Pokémon Violetto – 339 voti

8. [Nintendo Switch] Ushiro – 215 voti

9. [PS5] Final Fantasy VII Rebirth – 212 voti

10. [PS4] Soul Hackers 2 – 196 voti

11. [PS5] Pragmata – 164 voti

12. [PS4] Star Ocean 6 – 159 voti

13. [PS5] Soul Hackers 2 – 138 voti

14. [PS5] Star Ocean 6 – 130 voti

15. [PS4] Witch on the Holy Night – 127 voti

16. [PS5] Resident Evil 4 – 122 voti

17. [PS5] Street Fighter 6 – 109 voti

18. [PS4] Dragon Quest X: Offline – 106 voti

19. [PS5] Dragon Quest X: Offline – 95 voti

20. [Nintendo Switch] SD Gundam Battle Alliance – 93 voti

21. [Nintendo Switch] Witch on the Holy Night – 92 voti

22. [PS4] Fairy Fencer F: Refrain Chord – 90 voti

23. [Nintendo Switch] Sonic Frontiers – 77 voti

24. [PS4] The Legend of Heroes: Kuro no Kiseki II - CRIMSON SiN – 74 voti

25. [Nintendo Switch] Dragon Quest Treasures – 69 voti

26. [Nintendo Switch] NieR: Automata The End of YoHRa Edition – 67 voti

27. [Nintendo Switch] Harvestella – 66 voti

28. [PS4] Granblue Fantasy Relink – 64 voti

29. [PS5] Hogwarts Legacy – 58 voti

30. [Nintendo Switch] Mega Man Battle Network Legacy Collection – 56 voti

Tra le prime posizioni, spiccano diversi titoli Nintendo, da The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 a Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto, senza dimenticare Bayonetta 3. Ma a dominare sono soprattutto le esperienze di stampo JRPG, che oltre al già citato Final Fantasy XVI possono contare su ben tre posizioni occupate da Dragon Quest X: Offline, oltre a The Legend of Heroes: Kuro No Kiseki II e Granblue Fantasy Relink. Grandi assenti invece produzioni di scuola occidentale, come God of War: Ragnarok o Marvel's Spider-Man 2. Dall'ovest videoludico, il lancio di Hogwarts Legacy è infatti l'unico ad attirare l'interessa nella classifica giapponese.



E voi cosa ne pensate: qual è il videogioco che attendete di più al momento?