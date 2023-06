Final Fantasy 16 vs Zelda Tears of the Kingdom: quale preferisci?

L'attesa è stata incredibilmente lunga per entrambi, ma alla fine i due giochi di ruolo più bramati e desiderati degli ultimi anni sono finalmente giunti sul mercato, per giunta a brevissima distanza l'uno dall'altro: stiamo parlando di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom e Final Fantasy 16.

Il primo a deliziare i giocatori è stato Zelda: Tears of the Kingdom, sequel diretto di Breath of the Wild arrivato lo scorso 12 maggio in esclusiva su Nintendo Switch, ottenendo il plauso della critica internazionale e macinando vendite da capogiro (ben 10 milioni di copie in tre giorni). Final Fantasy 16 è un po' più giovane, avendo debuttato appena due giorni fa in esclusiva temporale su PS5. Pur non potendo competere con il Meta Score di 96 ottenuto da Zelda, l'opera di Square Enix si è difesa comunque bene con un lodevole 88.

Le due proposte si approcciano al macro-genere dei giochi di ruolo in maniera sicuramente differente. Tears of the Kingdom invita i giocatori in un immenso open world dove immergersi e perdersi alla scoperta dei luoghi e dei sorprendenti sistemi di gioco, senza lasciare che la storia, caratterizzata da toni favolistici, prenda il sopravvento. Final Fantasy 16 punta invece molto sull'epicità della vicenda, offrendo una progressione più inquadrata e sovvertendo i canoni della serie d'appartenenza con un sistema di combattimento maggiormente votato all'action.

Insomma, almeno sulla carta, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom e Final Fantasy 16 hanno tutti i requisiti per piacere a tipologie differenti di giocatori, dunque adesso siamo curiosi di conoscere la vostra preferenza. Quale dei due avete gradito maggiormente e perché? Siamo curiosi di leggere le vostre impressioni nei commenti, dunque dateci dentro!