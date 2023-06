Final Fantasy 16 e Bosslogic: l'artista scende in campo! Cosa bolle in pentola?

Per celebrare l'imminente uscita di Final Fantasy 16, Square Enix ha scelto di collaborare con l'abilissimo illustratore Bosslogic, nome da sempre legato al mondo videoludico (e a quello dei supereroi).

Sul profilo Instagram dell'artista sono state pubblicate le prime tre immagini che fungono da teaser per un progetto in divenire, e che hanno come protagonisti Clive, Joshua Rosfield e Jill Warrick. Il creator digitale è un grandissimo estimatore della saga Final Fantasy, ed è proprio per questo che Square-Enix ha deciso di affidarsi alla sua arte, così da coniugare al meglio sia il talento che la passione. I soggetti inquadrati nelle immagini di anteprima sono tre volti molto noti della sedicesima fantasia finale, e a questo punto siamo sinceramente curiosi di scoprire quale attività è in lavorazione nelle fucine creative di BossLogic. Che ci sia in cantiere anche qualche spettacolare illustrazione a tema Eikon (ossia le enormi creature di cui potremo utilizzare i poteri in battaglia)?

In attesa di scoprire cosa bolle in pentola per il lancio di Final Fantasy XVI, vi ricordiamo che il gioco raggiungerà gli scaffali dei negozi fisici e digitali di tutto il mondo a partire dal prossimo 22 giugno 2023, in esclusiva su PlayStation 5. Sulle nostre pagine potete trovare tutti i dettagli su peso, preload e day one patch di Final Fantasy 16.

Avete già scaricato la demo gratis di Final Fantasy 16 che permette di giocare il prologo e trasferire i progressi nella versione finale?