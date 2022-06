Final Fantasy 16 x Kingdom Hearts: il team di Sora ha contribuito al combat system

In una ricca tornata di interviste, il noto Producer Naoki Yoshida ha avuto modo di discutere di molteplici caratteristiche del gameplay di Final Fantasy XVI.

In questo contesto, il veterano di Square Enix ha svelato un interessante retroscena legato al processo di sviluppo che ha interessato la nuova Fantasia Finale. Dalle parole di Yoshida, apprendiamo infatti che anche il team della serie Kingdom Hearts è stato coinvolto nella realizzazione di Final Fantasy XVI. In particolare, gli autori delle avventure di Sora sono stati "di grande aiuto per la definizione dei combattimenti in tempo reale e per la creazione delle boss fight".



Accanto agli sviluppatori impegnati sul Reame di Cuori, anche i veterani di Final Fantasy XV e di Final Fantasy VII Remake hanno offerto un contributo essenziale nel plasmare il combat system di Final Fantasy XVI. "Potremmo dire - ha concluso Yoshida - che in un certo senso le battaglie di Final Fantasy XVI rappresentano il culmine delle ultime esperienze di Square Enix". Purtroppo, al momento il team non ha ancora alzato il sipario su quello che sarà nel dettaglio il sistema di combattimento del nuovo JRPG, ma a questo punto possiamo attenderci una svolta radicalmente Action, con ispirazioni tratte dal più recente Kingdom Hearts III e dalle ultime declinazioni della serie di Final Fantasy.



Tra le molte dichiarazioni condivise dal Producer, ha trovato spazio anche la conferma che Final Fantasy XVI non sarà un gioco open world.