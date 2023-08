Final Fantasy 16: per Yoshida, sarebbe bello avere una sola piattaforma per tutti i giochi

In un'intervista rilasciata a una testata taiwanese e tradotta da IGN, Naoki Yoshida, producer di Final Fantasy 16, ha dichiarato che preferirebbe ci fosse un'unica piattaforma su cui videogiocare perché semplificherebbe le cose per tutti, giocatori e sviluppatori.

"Piattaforme di gioco… probabilmente non dovrei dirlo, ma vorrei che ce ne fosse solo una. Sarebbe meglio sia per gli sviluppatori che per i giocatori", ha commentato Yoshi-P, pur consapevole che Final Fantasy 16 è stato il titolo Playstation 5 più giocato in Giappone al lancio.

Concettualmente, l'idea non fa una piega: una sola isola felice in cui gli sviluppatori debbano faticare meno per ottimizzare un gioco su più piattaforme diverse e in cui i giocatori possano avere tutto su un unico dispositivo senza grattacapi per decidere qual è il migliore.

Finirebbe l'epoca delle esclusive, terminerebbero i confronti tra le prestazioni di gioco su una o sull'altra piattaforma e probabilmente i giochi avrebbero nel complesso meno bug, ma nella pratica la questione è ben più complicata di così, motivo per cui le dichiarazioni del producer hanno dato materiale su cui discutere.

Lo stesso si può dire per le recenti dichiarazioni di Hironobu Sakaguchi, papà della serie Final Fantasy, secondo cui Final Fantasy 16 è il Final Fantasy definitivo.