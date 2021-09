Final Fantasy 16: Yoshida si sta prendendo cura del progetto

Nel corso di una recente intervista ai microfoni di Famitsu, il producer di Final Fantasy 16 ha parlato di come sta seguendo il progetto in arrivo esclusivamente su PlayStation 5 senza però perdere di vista gli altri prodotti che necessitano delle sue attenzioni.

Dalle parole di Naoki Yoshida apprendiamo che lo sviluppatore sta ponendo grande cura nella creazione del nuovo ed attesissimo capitolo della serie Square Enix. Nell'intervista, però, il producer di FF16 ha voluto mettere a tacere una volta per tutte i rumor secondo i quali tutta la sua attenzione sarebbe rivolta al nuovo Final Fantasy:

"Spesso leggo sui social di gente che sostiene che io sia troppo impegnato su Final Fantasy 16 per gestire anche Final Fantasy 14. Non è assolutamente vero. Sto lavorando tanto anche su quel progetto e spero che sia chiaro d'ora in poi."

Stando a quanto dichiarato da Yoshida, la storia di Final Fantasy 14 è tutt'altro che finita e in futuro arriveranno delle altre espansioni che verranno create con la medesima cura riposta nello sviluppo del sedicesimo capitolo.

In attesa di scoprire maggiori dettagli sull'esclusiva Sony, in arrivo il prossimo anno e di cui potremmo sentir parlare in occasione del prossimo showcase, vi ricordiamo che Hironobu Sakaguchi ha di recente spiegato le origini del titolo 'FInal Fantasy'.