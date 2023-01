Da Final Fantasy 16 al nuovo Zelda: scopriamo i giochi più attesi del 2023 oggi su TikTok

Lo sappiamo bene, il 2023 è pieno di giochi imperdibili tra giochi multipiattaforma e grandi esclusive in uscita su PS5, Xbox Series X/S e Nintendo Switch. Una valanga di giochi, ma quali sono i più interessanti? Ne parliamo oggi pomeriggio su TikTok!

A partire dalle 18:00 sul profilo TikTok di Everyeye.it, Ilaria e Giada vi terranno compagnia con una diretta dedicata proprio ai most wanted del 2023, una chiacchierata per focalizzare l'attenzione sui videogiochi più interessanti in uscita nei prossimi dodici mesi: Hogwarts Legacy, Star Wars Jedi Fallen Order, The Legend of Zelda Tears of the Kingdom per Nintendo Switch, Starfield, Redfall, Final Fantasy XVI, Suicide Squad Kill The Justice League, Atomic Heart, Diablo 4 e Street Fighter 6 sono solamente alcuni dei videogiochi in uscita nel 2023, e tutto questo senza scordare il lancio di PlayStation VR2 a febbraio, che porterà in dote nuovi giochi in Realtà Virtuale per PlayStation 5.

Insomma, un anno che si prospetta decisamente interessante, al netto di eventuali annunci e reveal a sorpresa che potrebbero cambiare le carte in tavola in ogni momento. Che cosa vi aspettate da questa nuova stagione videoludica? Quali sono i vostri most wanted assoluti? Parliamone su TikTok, vi aspettiamo oggi pomeriggio dalle ore 18:00!