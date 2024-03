Final Fantasy 16 e Zelda TOTK sbancano i Famitsu Game Awards 2023: ecco tutti i vincitori

La giuria dei Famitsu Dengeki Game Awards ha decretato i vincitori dell'ultima edizione dell'evento che premia i migliori videogiochi commercializzati nel corso del 2023: tra gli assoluti trionfatori della kermesse nipponica troviamo Final Fantasy 16 e Zelda Tears of the Kingdom.

Il kolossal action GDR di Square Enix e il capolavoro open world di Nintendo sono riusciti a portarsi a casa le statuette più ambite dello spettacolo videoludico giapponese, con Zelda TOTK che, pur avendo conquistato il premio Game of the Year, si vede costretto a 'cedere il passo' a Final Fantasy 16 nel numero totale di riconoscimenti ottenuti (3 per l'odissea free roaming di Link, 5 per l'avventura ruolistica di Clive Rosfield).

A seguire trovate l'elenco completo dei premi assegnati dalla giuria dei Famitsu Dengeki Awards 2023

Game of the Year

The Legend of Zelda Tears of the Kingdom

Armored Core 6

Street Fighter 6

Resident Evil RE:4

Final Fantasy XVI

Best Scenario

PARANORMASIGHT: The Seven Mysteries of Honjo

Final Fantasy XVI

Yakuza 7 Gaiden: The Man Who Erased His Name

Best Graphics

Final Fantasy XVI Armored Core 6 The Legend of Zelda Tears of the Kingdom

Best Music

Final Fantasy XVI

Octopath Traveler II

The Legend of Zelda Tears of the Kingdom

Best Voice Acting

Yuya Uchida (Clive Rosfield) - Final Fantasy XVI - Winner

Yasuyuki Kase (V.IV Rusty) - ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON

Takaya Kuroda (Kazuma Kiryu) - Ryu ga Gotoku 7 Gaiden: The Man Who Erased His Name

Best Character

Clive Rosfield - Final Fantasy XVI

Zelda - The Legend of Zelda Tears of the Kingdom

Iori Miyamoto - Fate/Samurai Remnant

Best RPG

Final Fantasy XVI

Octopath Traveler II

Super Mario RPG

Best Action

Armored Core 6

Super Mario Bros. Wonder

Street Fighter 6

Best Action Adventure

The Legend of Zelda Tears of the Kingdom

Resident Evil RE:4

Yakuza 7 Gaiden: The Man Who Erased His Name

Best Indie

Sea of Stars

World of fear

Exit 8

Best ESports

Street Fighter 6

Apex Legends

Valorant

Most Anticipated

Metaphor: ReFantazio

Dragon's Dogma 2

Hundred Heroes

MVC (Best Game Developer/Studio)

Nintendo - The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

FromSoftware - Armored Core 6

Capcom - Street Fighter 6

Ryu ga Gotoku Studio

Naoki Yoshida

Best Game app

Honkai: Star Rail

Pokemon Sleep

Atelier Wrestleriana - Forgotten Alchemy and the Liberator of Polar Night

Best Online Game

Final Fantasy XIV

Genshin Impact

Street Fighter 6

Best Rookie

PARANORMASIGHT: The Seven Mysteries of Honjo

Super Detective Case Files Rain Code

Wild Hearts

Cosa ne pensate dei premi assegnati dalla giuria dei Famitsu Dengeki Game Awards 2023? Fatecelo sapere con un commento, non prima però di scorrere l'elenco dei vincitori dei Famitsu Game Awards 2022 che hanno visto trionfare Elden Ring.

