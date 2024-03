Final Fantasy 17 diretto da Naoki Yoshida? Il producer di FF14 e 16 vorrebbe farlo

Oltre a plasmare ancora il futuro di Final Fantasy XIV e senza escludere che Final Fantasy 16 potrebbe ricevere altri DLC dopo quelli già programmati, il futuro di Naoki Yoshida sembra ancora strettamente legato a Final Fantasy al punto che non gli dispiacerebbe affatto dirigere il prossimo capitolo principale della serie.

Il producer di Final Fantasy XVI e Final Fantasy XIV (di quest'ultimo anche director) ha rivelato nel corso di un'intervista con Famitsu che l'idea di realizzare Final Fantasy XVII lo stuzzica, sebbene chiaramente per adesso si tratta solo di un semplice pensiero personale. "Non c'è assolutamente alcuna decisione per adesso, ma se si presentasse l'opportunità di lavorare al prossimo episodio principale, mi piacerebbe che fossi io a dirigerlo", ha confessato Yoshida.

Non c'è alcun piano in merito a Final Fantasy XVII, ma a prescindere da ciò l'autore si dice pronto ad intraprendere sfide ancora più grandi oltre a quelle già affrontate finora: "Credo di essere arrivato al mio picco in questo momento, non sto scherzando. E penso che potrei andare ancora oltre, dunque in base a ciò ancora non mi sono posto un limite. Non sappiamo cosa ci riserva il futuro, dunque perché non sfidarci ogni volta? Credo questo sia il giusto approccio e spero di poter compiere passi ancora più grandi, di quelli che non ho mai immaginato".

In merito al futuro episodio principale di Final Fantasy lo stesso Yoshida aveva in precedenza sostenuto che Final Fantasy 17 dovrebbe essere diretto da un nuovo team più giovane, ma il noto game designer sarebbe in ogni caso pronto alla sfida qualora Square Enix assegnasse a lui il compito di plasmare il futuro del brand.