Final Fantasy 6 in 3D: vi ricordate l'epica tech demo per N64?

Final Fantasy Pixel Remaster ha riacceso l'entusiasmo per i primi episodi della saga di Square e in particolare per il mai troppo lodato Final Fantasy 6, uscito originariamente nel 1994 su Super Nintendo in Giappone e negli Stati Uniti. Ma ve la ricordate la tech demo 3D di Final Fantasy VI? Vi rinfreschiamo la memoria.

Durante il Siggraph '95, Square presenta una demo tecnica denominata Final Fantasy VI The Interactive CG Game che mostra Terra, Locke e Shadow impegnati in una battaglia contro un gigantesco golem di pietra. Per quanto oggi il look dei personaggi e delle ambientazioni appaia datato, per l'epoca si trattava di una demo tecnica di grande prestigio che poteva dare una idea del futuro di Final Fantasy.

La demo in questione girava su un hardware simile a quello del Nintendo 64, le cui specifiche però non erano ancora state definite dal momento che la console sarebbe uscita solamente nel giugno del 1996 in Giappone. Square però iniziò a sperimentare con una tech demo che riprendeva alcuni personaggi di Final Fantasy 6, all'epoca si parlava di un possibile remake/porting a 64-bit del gioco per SNES ma in realtà sembra che il publisher non abbia mai davvero pensato a questa ipotesi.

Come sappiamo, i rapporti tra Square e Nintendo si deteriorarono rapidamente nel 1996 la compagnia annuncia la volontà di far uscire Final Fantasy VII in esclusiva su PlayStation. La tech demo di Final Fantasy VI in 3D venne utilizzata proprio come base per il successivo episodio della saga, gli studi tecnici compiuti per l'occasione sono poi serviti per plasmare il comparto estetico di Final Fantasy 7 e un remake di Final Fantasy 6 con grafica poligonale di fatto non è mai uscito. Un peccato, vero?