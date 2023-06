Final Fantasy 6 Remake, parla Kitase: lo chiedono tanti dipendenti Square Enix!

In attesa di scoprire l'omaggio di Boss Logic a Final Fantasy XVI, i vertici di Square Enix tornano a discutere della possibilità di realizzare altri remake sul modello di quanto fatto per Final Fantasy VII.

Nel corso di una recente intervista, in particolare, il vice presidente dell'azienda, Yoshinori Kitase, ha affrontato l'argomento, dedicando ampio spazio alla sesta Fantasia Finale. "Penso che sarebbe complicato rifare Final Fantasy VI. - ha esordito il veterano Square Enix - Al momento, con il remake di Final Fantasy VII ancora da completare, non riesco a pensarci con attenzione. Ma devo dire che Final Fantasy VI ha tantissimi fan all'interno dell'azienda, che spesso mi chiedono 'Quando rifacciamo Final Fantasy VI?' ".



Pur non in lavorazione, dunque, un remake di Final Fantasy VI sembra essere spesso al centro delle riflessioni dei dirigenti di Square Enix, in seguito alle insistenze di parte del personale. Difficile ad ogni modo immaginare una concretizzazione di queste speranze nel breve periodo: come accennato da Kitase, Final Fantasy VII: Rebirth è ancora in sviluppo, con uscita in programma per il 2024. Al momento, è inoltre già previsto un ulteriore capitolo per il progetto di rifacimento dell'avventura di Cloud, Aerith e compagni.



In chiusura, segnaliamo la recente decisione di Square Enix di rilanciare Chocobo GP, ora disponibile senza microtransazioni.