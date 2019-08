Final Fantasy 7: 16 minuti di gameplay OffScreen dalla Gamescom

Il canale Twitch LeStream ha trasmesso recentemente una sessione di streaming dalla Gamescom mostrando 16 minuti di gameplay di Final Fantasy VII Remake, tratti dalla demo portata da Square Enix alla fiera di Colonia.

Si tratta della stessa build già vista all'E3 di Los Angeles lo scorso mese di giugno, senza modifiche o contenuti aggiuntivi di alcun tipo, resa disponibile per la prima volta in assoluto al pubblico europeo. Il filmato che trovate in apertura permette di vedere sedici minuti di gioco OffScreen, la qualità generale è piuttosto bassa come capita spesso per questo tipo di video, in attesa che Square Enix diffonda un trailer ufficiale Gamescom 2019 di Final Fantasy VII Remake.

Dopo una lunga attesa, Final Fantasy 7 arriverà su PlayStation 4 il 3 marzo 2020, al momento Square Enix non ha annunciato eventuali porting per altre piattaforme anche se sono in molti a pensare che il gioco possa vedere la luce anche su PC, Xbox One e Google Stadia.