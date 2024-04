Final Fantasy 7 Parte 3: la trama è quasi completa, Nojima promette risposte

Final Fantasy 7 Rebirth s'è rivelato un titolo eccellente e un JRPG di prima categoria, ma è innegabile che la sua trama sia piuttosto ingarbugliata, specialmente nella seconda parte. Non a caso su queste pagine abbiamo definito il finale di FF7 Rebirth un pasticcio, per un gran numero di ragioni che vi invitiamo a scoprire leggendo l'articolo.

Nonostante l'avvicendarsi confuso di determinati eventi, nell'esclusiva PlayStation 5 è diventata ancor più evidente l'esistenza di più di un universo, anche se Square Enix ha ancora una volta preferito sussurrarlo piuttosto che esplicarlo a chiare lettere... fino ad oggi.

Nel libro Final Fantasy 7 Rebirth Ultimania, freschissimo di pubblicazione nella terra del Sol Levante, lo scrittore del gioco Kazushige Nojima ha confermato a chiare lettere che esistono multipli universi, anche più di quelli che effettivamente è possibile vedere nel corso di Rebirth. Se certi snodi della trama vi sono apparsi confusi, allora non dovete far altro che portare pazienza: Nojima ha assicurato che la questione Multiverso verrà spiegata per bene in Final Fantasy 7 Parte 3, che si trova già in produzione, inoltre verrà data una spiegazione chiara anche al mistero che circonda Aerith e la sua Materia Bianca.

Nel libro Nojima ha anche rivelato d'aver quasi completato la trama principale di Final Fantasy 7 Parte 3: dato che l'intervista che ha rilasciato per Ultimania è datata 3 febbraio 2024, è possibile che nel momento in cui vi scriviamo l'abbia già effettivamente completata. Dopotutto Tetsuya Nomura è impaziente di finire la maratona, mentre il Co-Director Motomu Toriyama non vede l'ora di offrire una degna conclusione alla trilogia.

