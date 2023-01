Final Fantasy 7, 8 e 9: qual è il più bel gioco della serie per PS1?

Fin dal suo debutto avvenuto nel 1987, la serie di JRPG ideata da Hironobu Sakaguchi si è distinta al punto da essere riconosciuta come un fenomeno di successo a livello globale. E tra i capitoli storici più apprezzati di sempre troviamo Final Fantasy VII, Final Fantasy VIII e Final Fantasy IX: qual è il gioco migliore fra questi?

Stando a quanto emerge da Metacritic, il gioco più apprezzato fra quelli citati è senza dubbio il nono capitolo che, con un Metascore pari a 94 (l’epopea di Cloud raggiunge una media di 92 mentre quella di Squall si ferma a 90), si conferma essere anche trai i Final Fantasy più amati in assoluto dai giocatori. Siete d’accordo con queste medie? Fatecelo sapere nei commenti dopo aver ripercorso luci e ombre di questi classici intramontabili.

Final Fantasy VII

I meriti del primo Final Fantasy in 3D datato 1997 sono evidenti e non trascurabili, sia perché parliamo di un titolo avanti anni luce per l’epoca, sia per le conseguenze del suo successo che contribuì attivamente alle vendite della prima PlayStation e alla futura diffusione dei giochi della serie in occidente. Unite tutto questo al valore aggiunto di una storia meravigliosa ed ecco spiegato il motivo per cui è giusto parlare di capolavoro. L’unica pecca? La mole di minigiochi non sempre al top che spezzano il ritmo dell’avventura.

Final Fantasy VIII

Inutile negarlo, l’ottavo capitolo del franchise è da molti ricordato come un’opera imprescindibile, specie considerando il fatto che fu il primo Final Fantasy tradotto in italiano e, proprio per questo motivo, il punto di incontro fra un’intera generazione e la serie. Dalla sua, oltre a un comparto tecnico in grado di ridefinire gli standard di quegli anni, alcune delle migliori tracce musicali firmate da Nobuo Uematsu, lo storico compositore a cui dobbiamo le colonne sonore più iconiche del brand. Nostalgia a parte, il gioco presenta però alcune lacune, come il funzionamento incerto del Junction (il sistema di sviluppo dei personaggi) e una narrativa che inciampa verso la conclusione.

Final Fantasy IX

Se è vero che la settima fantasia finale ha contribuito allo sviluppo dell'intero medium e che la successiva ha rappresentato un valido entry point per approcciarsi al genere, è indubbio che il classico pubblicato da Square nel 2000 sia riuscito a proporre quella stessa magia perfezionata in molti aspetti. Lo stile artistico adottato nella caratterizzazione estetica degli ambienti e dei personaggi fece storcere il naso a molti (colpevoli di averlo recepito come un passo indietro rispetto al passato), ma il contrasto fra atmosfera fiabesca e maturità dei temi trattati svolse un ruolo fondamentale nella nascita dell'ennesimo gioco imperdibile.

A proposito del videogioco che vede protagonista il giovane Gidan, siete al corrente delle voci che parlano di una riedizione in via di sviluppo? Nel caso voleste saperne di più, non perdetevi il nostro articolo nel quale ci siamo chiesti che fine ha fatto Final Fantasy 9 Remake. Sulle pagine di Everyeye.it potete anche scoprire qual è il personaggio dei Final Fantasy più amato in Giappone, un dato condiviso in seguito a un sondaggio indetto da Square Enix per festeggiare il trentacinquesimo anniversario del franchise.