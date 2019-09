Final Fantasy 7/8 Remastered Twin Pack annunciato per Nintendo Switch

Square Enix Asia ha annunciato uno speciale pacchetto denominato Final Fantasy 7 & Final Fantasy 8 Remastered Twin Pack per Nintendo Switch, il bundle sarà pubblicato sul mercato orientale nel corso del 2020.

Come facilmente intuibile dal nome, il pack include le versioni rimasterizzate di Final Fantasy 7 e Final Fantasy 8, già disponibili in formato digitale in tutto il mondo.

Final Fantasy VII

"Il mondo è sotto il controllo della Shinra Inc., una sinistra società elettrica che detiene il monopolio della forza vitale stessa del pianeta: l'energia Mako. Nella megalopoli urbana di Midgar, un gruppo di ribelli anti-Shinra noto come Avalanche si prepara a intensificare la sua campagna di resistenza. Cloud Strife, un ex membro di Soldier, la squadra di forze speciali della Shinra, si è convertito in un mercenario che aiuta i ribelli. Ben presto verrà risucchiato in una battaglia epica per il futuro del pianeta, nel corso della quale dovrà anche fare i conti con il suo passato perduto."

Final Fantasy VIII

"Sono tempi di guerra. Galbadia, sotto l'influenza della strega Edea, mobilita il suo esercito contro le altre nazioni del mondo. Squall e altri membri del SeeD, un'unità speciale di combattimento, si uniscono a Rinoa, che appartiene alla resistenza, per combattere contro il regime tirannico di Galbadia e impedire a Edea di portare a termine il suo perfido piano."

Al momento non sembrano esserci piani per portare questa raccolta in Europa e Nord America ma le cose potrebbero cambiare nei prossimi mesi, vi aggiorneremo tempestivamente in caso di novità.