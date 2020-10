Final Fantasy 7/8 Twin Pack per Switch in arrivo a dicembre insieme a FF8 Remaster per PS4

Square Enix ha annunciato che Final Fantasy VII e Final Fantasy VIII Remastered arriveranno in Europa insieme questo dicembre in edizione fisica per Nintendo Switch, come parte di un unico bundle denominato Twin Pack.

La riedizione di Final Fantasy VII include varie migliorie tra cui la velocità tripla, una opzione per eliminare gli scontri casuali e una modalità denominata Battle Enhancement. Final Fantasy VIII Remastered includere anche in questo caso la modalità Speed 3X, opzione per evitare gli scontri casuali e il Battle Assist, ovvero la possibilità di avere sempre HP e ATB al massimo e attivare in qualsiasi momento le Limit Break.

Il Twink-Pack Final Fantasy VII e Final Fantasy VIII Remastered sarà disponibile per Nintendo Switch dal 4 dicembre, inoltre lo stesso giorno arriverà anche la versione fisica di Final Fantasy VIII Remastered per PlayStation 4. Entrambi i titoli sono già disponibili per il preordine presso alcuni rivenditori europei e già acquistabili in formato digitale sugli store delle rispettive console.

Due classici del genere JRPG si preparano a debuttare anche in edizione fisica su console di attuale generazione dopo aver conquistato milioni di appassionati dal lancio sulle piattaforme originali.