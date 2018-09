Final Fantasy 7, 9, X|X-2 HD Remaster e FF12 The Zodiac Age usciranno anche su Xbox One

Durante il Nintendo Direct trasmesso questa notte, Square-Enix ha annunciato l'arrivo di Final Fantasy 7, 9, X|X-2 HD e FF XII The Zodiac Age su Switch, adesso scopriamo che i giochi in questione arriveranno anche su Xbox One.

A darne conferma è il profilo Twitter di Square-Enix, che rivela la disponibilità dei titoli in questione anche sulla piattaforma Microsoft, con un lancio previsto a scaglioni nel corso del 2019.

Final Fantasy VII, Final Fantasy IX e Final Fantasy X|X-2 HD Remaster verranno riproposti nelle versioni già disponibili su PC e PlayStation 4, così come Final Fantasy XII The Zodiac Age, i giochi citati non presenteranno migliorie tecniche o nuovi contenuti rispetto alle edizioni esistenti, al momento non è chiaro se sia prevista una edizione retail per X/X-2 HD Remaster e The Zodiac Age, il lancio è previsto durante il 2019, una finestra di lancio più precisa non è stata fornita.

Square-Enix ha anche annunciato la disponibilità di Final Fantasy XV Pocket Edition HD su Xbox One e il prossimo arrivo (6 novembre) di World of Final Fantasy Maxima, versione aggiornata del titolo omonimo.