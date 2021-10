Final Fantasy 7: un ammaliante cosplay di Tifa Lockhart in abito viola

Il ritorno di Final Fantasy 7 col remake del 2020 ha inevitabilmente portato al ritorno anche dei suoi personaggi, riproposti in tutte le salse tra fan art e cosplay da parte degli appassionati. Abbiamo visto rappresentazioni di Cloud Strife, Sephiroth e Aerith in tutti gli angoli della rete tra social e altri siti.

Non c'è però scampo, la più popolare rimane assolutamente Tifa Lockhart, la ragazza amica d'infanzia di Cloud e una delle protagoniste di Final Fantasy 7. La ragazza veste praticamente sempre con una canotta bianca e una minigonna, ma di tanto in tanto i videogiochi hanno proposto un abito molto diverso. Inizialmente previsto come un abito maturo, ha cambiato poi nomenclatura per diventare un abito raffinato, e anche su questa versione sono nati tanti cosplay di Tifa Lockhart.

A differenza delle foto con la Tifa classica, Grusha ha deciso di proporre quest'altra versione del personaggio introdotta nei videogiochi di Square Enix. Abbiamo così il cosplay di Tifa Lockhart in abito viola che potete osservare in basso, suddiviso tra vari post e foto che ci permettono di vedere questa realizzazione da più angolazioni.

La Tifa apparsa durante quel frangente al Wall Market è stata comunque capace di accattivarsi le simpatie dei fan del videogioco.