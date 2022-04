Final Fantasy 7: quanti anni ha Cloud?

Nelle battute iniziali di Final Fantasy 7, Cloud sembra un arrogante mercenario interessato al suo tornaconto. Chi ha finito il gioco sa bene quanto si tratti di una facciata, destinata a lasciare il posto a traumi radicati e a una promessa fatta a un’amica d’infanzia. A tal proposito, quanti anni ha l’ex Soldier quando si ritrova con Tifa?

Dalle informazioni in nostro possesso, Cloud Strife risulta essere nato l'11 agosto 1986, in un piccolo paese di montagna chiamato Nibelheim. Ciò significa che ha affrontato gli eventi narrati in Final Fantasy 7 all’età di 21 anni, dopo cioè quanto vissuto all’interno di Before Crisis e Crisis Core, i due prequel usciti rispettivamente nel 2004 e nel 2008 su dispositivi mobile e PSP. Per quel che riguarda invece il film d’animazione Advent Children, che ricordiamo essere stato diretto dal Character Designer Tetsuya Nomura, Cloud viene mostrato all’età di 23 anni. In conclusione, vi ricordiamo anche dello spin-off intitolato Dirge of Cerberus, che segue le vicende del personaggio Vincent Valentine. In quell’occasione, Cloud ha già compiuto i suoi 24 anni.

Avete già letto del rumor che vede Final Fantasy 7 Remake Parte 2 in arrivo nel 2023? Sulle pagine di Everyeye.it trovate anche le dichiarazioni di Kazushige Nojima, l’autore che si è detto deluso dai fan ossessivi di Final Fantasy 7 Remake.