Final Fantasy 7: Avalanche combatte in un ribelle cosplay di Jessie

Il grande successo che la seconda parte del remake di Final Fantasy 7 avrebbe potuto ottenere era lontanamente prevedibile, ma forse il titolo Square Enix si è addirittura superato. Final Fantasy 7 Rebirth è il secondo miglior lancio fisico per PlayStation 5 in Giappone, segnale di grande apprezzamento dalla terra dei JRPG.

Abbiamo confrontato Final Fantasy 7 Remake a Rebirth, ma queste due parti sono solamente l'insieme di un cerchio più grande. Abbiamo anche provato a scoprire le differenze tra Rebirth e l'originale Final Fantasy 7 del 1997, ma ciò che non cambia è il grande amore che la community di appassionati sta dimostrando verso la storia di Cloud.

Il gruppetto capeggiato dal biondo SOLDIER è finalmente lontano dalla tetra e oscura Midgar ed è ora impegnato nell'esplorare il mondo indagando sul misterioso e diabolico Sephirtoh, colui il quale un tempo era l'eroe che proteggeva il popolo.

Assieme ai componenti del party, nel remake di Final Fantasy 7 abbiamo ritrovato Jessie Raspberry. Membro di Avalanche, il gruppo eco-terroristico formato da Barret e Tifa, combatte la Shinra. Nell'uscita originale era poco più che una comparsa, ma la compilation ha rivalutato il suo ruolo. La ragazza prova dei sentimenti per il protagonista, che in alcuni momenti può addirittura flirtare con lei. Scopriamo anche la sua storia e il motivo per cui combatte con Avalanche.

Jessie è più agguerrita che mai in questa bella interpretazione condivisa dalla cosplayer Calssara. Con la mitraglietta in mano pronta a far fuoco e l'armatura tirata a lucido, in questo cosplay di Jessie da Final Fantasy 7 l'eco-terrorista di Avalanche è stupenda con i capelli legati da un fiocco rosso.

Su Carta Regalo Roblox - 800 Robux è uno dei più venduti di oggi.