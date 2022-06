Final Fantasy 7: Barret può sollevare con una mano la Buster Sword, rivela Square Enix

In occasione dell'evento per i 25 anni di Final Fantasy VII è stato annunciato ufficialmente Final Fantasy 7 Rebirth, la seconda parte del Remake cominciato nel 2020 ed in arrivo su PlayStation 5 in un periodo compreso tra la fine del 2023 ed i primi mesi del 2024.

Square Enix sta approfittando della ricorrenza per pubblicare varie interviste agli sviluppatori, svelando in questo modo anche vari retroscena e curiosità sui protagonisti dell'avventura. Uno di questi riguarda nello specifico Barret Wallace, uno dei personaggi principali della storia nonché tra i primi membri attivi del party. Il Character modelling director, Maasaki Kazeno, rivela una curiosità che da tempo accompagna i fan del settimo capitolo: può Barret sollevare l'iconica e possente Buster Sword di Cloud anche con una sola mano? La risposta è sì, ma con alcune riserve.

"Se consideriamo la sola forza fisica allora sì, Barret può sollevare ed attaccare con la Buster Sword usando una sola mano", afferma Kazeno, che tuttavia precisa: "Se può utilizzarla come arma è un discorso molto diverso. Se presumiamo che la Buster Sword sia fatta di ferro, si tratterebbe allora di una spada gigantesca dal peso attorno ai 40 chili, ed i fattori per poterla brandire andrebbero oltre la semplice forza bruta". Kazeno ha quindi elogiato la capacità di Cloud di poterla brandire con efficacia e disinvoltura come visto nei vari giochi.

Curiosità a parte, non perdetevi tutti gli annunci per i 25 anni di Final Fantasy 7 fatti da Square Enix, che non riguardano solo Final Fantasy VII Rebirth, ma anche Crisis Core Reunion ed altro ancora.