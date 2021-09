Final Fantasy 7: benvenuti al 7th Heaven nel cosplay di Tifa di Kseniya Kanda

Non è la prima volta che vi proponiamo su queste pagine cosplay di Tifa di Final Fantasy 7, in questa occasione vi segnaliamo il cosplay a opera di kseniya_kanda_cosplay reso pubblico nelle scorse ore e rapidamente sommerso da migliaia di like su Instagram.

Benvenuti al 7th Heaven, cosa vi offro da bere? E' questa la didascalia che accompagna le foto di kseniya_kanda_cosplay, immagini nelle quali la cosplayer ci propone un riuscitissimo costume di Tifa appoggiata sul bancone del famoso bar visto in Final Fantasy VII e Final Fantasy VII Remake.

Un cosplay che come detto non ha faticato ad imporsi ricevendo migliaia di cuori su Instagram in pochissime ore, oltre a centinaia di commenti tutti positivi che lodano la qualità del costume ed il makeup della modella.



Questa estate anche la modella Kallisi Vamp ha proposto un cosplay di Tifa Lockhart di FF7, del resto parliamo di uno dei personaggi più iconici della serie Square Enix e non solo, sicuramente una delle eroine più famose del mondo dei videogiochi.



Tifa tornerà in Final Fantasy VII Remake Parte 2, seconda parte del remake del celebre JRPG Square Enix, al momento purtroppo il gioco è privo di una data di uscita, speriamo di saperne di più nel corso dei prossimi mesi.