Final Fantasy 7: cartoline da Midgar con i nuovi NFT di Square Enix

L'impegno di Square Enix su NFT e blockchain prosegue con una nuova collezione di cartoline a tema Final Fantasy 7, con annessi codici digitali per riscattare dei 'token non fungibili' incentrati sui personaggi più iconici del kolossal ruolistico e sulle ambientazioni di Midgar.

La collezione FF VII Anniversary Art Museum Digital Card Plus appena lanciata in Giappone da Square Enix offre a tutti i fan di Cloud e compagni l'opportunità di esprimere la propria passione per Final Fantasy 7 attraverso l'acquisto di "carte speciali" su PC e sistemi mobile.

Lo scopo principale dell'iniziativa promossa dal publisher e sviluppatore nipponico è però rappresentato dalla distribuzione e dalla compravendita degli NFT associati alle cartoline interattive di Final Fantasy 7.

In questa prima fase, Square Enix propone pacchetti comprensivi di sei carte digitali e un codice NFT al prezzo di 440 yen, corrispondenti a poco più di 3 euro al tasso di cambio attuale: il token non fungibile presente nel pacchetto garantisce lo sblocco di una replica speciale di una delle 207 cartoline della collezione.

Sempre in tema di videogiochi e blockchain, vi ricordiamo che di recente Yu Suzuki ha confermato di essere al lavoro sugli eroi NFT di Virtua Fighter nel metaverso decentralizzato di Oasyx: il papà di Shenmue e OutRun supervisionerà lo sviluppo e la distribuzione nell'ecosistema Web3 di Oasyx di mille NFT che ricreeranno gli undici personaggi più rappresentativi del roster di Virtua Fighter.