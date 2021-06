Final Fantasy 7: chi è il capo dell'organizzazione anti Shinra?

Le vicende di Final Fantasy VII e di conseguenza Final Fantasy VII Remakeruotano attorno alla multinazionale Shinra che sfrutta per i propri interessi l'energia del Pianeta, il Mako, prosciugandola in maniera lenta ed inesorabile.

Per questo motivo presso Cosmo Canyon è sorta una grande organizzazione clandestina, la Avalanche, che si è posta l'obiettivo di porre fine alle macchinazioni della compagnia industriale di Midgar prima che le sue azioni possano distruggere il mondo. Chi è il capo della Avalanche, il principale gruppo anti Shinra? In origine la leadership dell'Avalanche fu assunta da due personaggi visti nel prequel Before Crisis: Final Fantasy VII, trattasi di Eife e Fuhito, che hanno preso le redini del gruppo poco dopo la sua fondazione avvenuta in seguito alla Guerra di Wutai.

Negli eventi narrati nel settimo capitolo a guidare la Avalanche a Midgar è nientemeno che Barret Wallace, uno dei protagonisti principali di Final Fantasy VII controllati dal giocatore sin dalle fasi iniziali di gioco. Per fermare la Shinra, Barret prende di mira i Reattori Mako sparsi ai margini della gigantesca metropoli: l'inizio di Final Fantasy VII narra appunto l'attentato al Reattore del Settore 1, dove Barrett ed alcuni suoi compagni (Jesse, Biggs e Wedge) si infiltrano per far saltare in aria il reattore, il primo degli otto che circondano Midgar. Ad accompagnarli in missione c'è Cloud Strife, un mercenario assoldato da Barret appositamente per la delicata missione. Questo è soltanto l'inizio di un'incredibile storia fatta di intrighi, rivelazioni, colpi di scena ed emozioni.

Ricordiamo che Final Fantasy 7 Remake arriverà su PS5 il 10 giugno, permettendovi così di rivivere l'importante missione iniziale di Avalanche. Nel frattempo è arrivata la patch di Final Fantasy 7 Remake che permetterà di trasferire i salvataggi su PS5, non perdendo così nulla di ciò che già avete fatto su PS4.