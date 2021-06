Final Fantasy 7: come si chiama e quanto pesa la spada di Cloud?

Uno degli elementi più iconici di Final Fantasy 7 è l'imponente spada impugnata da Cloud Strife sin dall'inizio della sua epica avventura. Comparsa in bella mostra sulla cover americana del gioco originale per PlayStation, l'arma è ben visibile anche sulla copertina di Final Fantasy VII Remake.

Vi ricordate come si chiama la celebre spada? Il suo nome originale è Buster Sword, in Italia nota invece come Spada Potens. Non è solo l'arma distintiva di Cloud, ma compare anche in altri giochi sempre collegati all'universo di Final Fantasy VII: si pensi ad esempio a Crisis Core Final Fantasy VII, dove la Buster Sword è appartenuta prima ad Angeal Hewley e in seguito a Zack Fair, con quest'ultimo che la lascia infine in eredità al biondo eroe del settimo capitolo. Tra le caratteristiche dell'arma non c'è solo la sua grande dimensione che richiede di impugnarla con due mani per essere sfruttata a pieno delle sue capacità, ma di base offre anche due slot in cui inserire Materie.

Sapete invece quando pesa la Buster Sword? In tal senso mancano conferme ufficiali da parte di Square-Enix e non è quindi chiaro quanto esattamente pesi l'iconica spada. Basandoci su quanto realizzato da Man At Arms, un famoso canale Youtube specializzato nel ricreare fedelissime controparti reali delle armi utilizzate dai protagonisti dei videogiochi, la Buster Sword è arrivata a pesare all'incirca 35 kg: il dato va comunque preso con le pinze non essendoci appunto dettagli veri e propri in tal senso. Ad ogni modo, calcolando anche l'elsa, la Buster Sword è lunga 1.80 metri ed ha una larghezza di 30 centimetri.

Avete letto che Final Fantasy VII Remake è stato realizzato con un budget di 140 milioni di dollari, secondo alcune stime? Vi ricordiamo nel frattempo che dal prossimo 10 giugno Final Fantasy 7 Remake Intergrade uscirà su PS5 in esclusiva temporale.