Final Fantasy 7: come si chiama la spada di Cloud e quanto pesa?

Fin dal debutto di Final Fantasy 7, avvenuto su PS1 nell’ormai lontano 1997, Cloud Strife ha saputo distinguersi come uno dei protagonisti più iconici e apprezzati del mondo videoludico. Tra i suoi marchi distintivi - oltre agli occhi blu iniettati di energia mako - troviamo un’enorme spada, ma come si chiama e quanto pesa l’arma in questione?

Il peso della cosiddetta Buster Sword, che ricordiamo tradursi in italiano col nome di Spada Potens, dovrebbe attestarsi intorno ai 36 kg distribuiti per 1 metro e 80 di lunghezza. Per quanto riguarda la sua larghezza, invece, si parlerebbe di 30 centimetri. Tuttavia, nel corso del Tokyo Game Show 2019, venne mostrata una replica dell’arma in scala 1:1 fedele al design visto in Final Fantasy 7 Remake. In quella occasione, stando al cartello informativo esposto a fianco dell’arma, le misure corrispondevano a 7 kg per una lunghezza di oltre 185 cm.



Dando per scontato che gli ultimi valori si riferissero alla riproduzione in sé, consigliamo di approcciarsi a certi dati con le pinze, specie non avendo mai ricevuto conferme da Square Enix.