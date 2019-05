Final Fantasy 7 remake: come si è evoluto in questi 4 anni? Scopriamolo in video

Durante la seconda puntata di PlayStation State of Play, a sorpresa, è tornato a mostrarsi Final Fantasy 7 Remake. Il titolo non si faceva vedere da ben quattro anni, da quando era stato annunciato nel corso della conferenza Sony all'E3 2015.

In questo lungo lasso di tempo lo sviluppo è progredito notevolmente, pertanto allo youtuber Cycu1 è venuta la brillante idea di mettere a confronto il trailer di Final Fantasy 7 mostrato allo State of Play con quello proiettato a Los Angeles in occasione dell'annuncio. La comparativa si focalizza dapprima sui personaggi, mettendo in evidenza una leggera evoluzione della loro fisionomia e una modifica alla paletta dei colori, ora più accesa. Prosegue poi con il sistema di combattimento, gli scontri contro i boss e le ambientazioni. Trovate il filmato in questione in cima a questa notizia, buona visione!

Al di là di alcuni cambiamenti, inevitabili in produzioni di questo calibro in lavorazione per molti anni, il Final Fantasy 7 Remake che si è mostrato allo State of Play ci è sembrato in gran forma, e senza dubbio in grado di rispettare le elevate aspettative dei fan. La data d'uscita è ancora ignota, ma Sony ha promesso l'arrivo di nuove informazioni nel corso del mese di giugno. È stata inoltre confermata la pubblicazione ad episodi. Tra le nostre pagine trovate anche un video confronto con Final Fantasy 7 originale.