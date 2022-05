Final Fantasy 7 compi 25 anni: evento celebrativo in arrivo, ci sarà FF7 Remake Parte 2?

Quest'anno si festeggiano i 25 anni di Final Fantasy VII e Square Enix ha in programma uno speciale evento celebrativo per onorare questa ricorrenza. Quando ne sapremo di più? A giugno, come confermato da Tetsuya Nomura.

Durante il livestream Final Fantasy VII The First Soldier andato in onda questa mattina, Nomura ha confermato che a giugno la compagnia rivelerà nuove informazioni sull'evento celebrativo per i 25 anni di Final Fantasy. Questo non vuol dire che l'evento sia necessariamente previsto per il prossimo mese, probabilmente a giugno scopriremo la data e le attività previste.

La speranza della community è ovviamente legata all'annuncio di Final Fantasy VII Remake Parte 2, e del resto quale miglior occasione possibile per rivelare la seconda parte del remake? Con Final Fantasy 7 Remake Parte 2 in uscita nel 2023 secondo un rumor, i tempi sembrano decisamente maturi per un reveal che ci possa aiutare a capire come Square Enix gestirà questa seconda parte dell'avventura.

Dopo il lancio di Final Fantasy VII Remake Intergrade la scorsa estate, sostanzialmente non ci sono state altre novità di alcun tipo riguardo il futuro di Final Fantasy 7 e i giocatori sono ansiosi di scoprire cosa abbia in serbo la compagnia giapponese per la Parte 2 del remake.