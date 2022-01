Final Fantasy 7 compie oggi 25 anni, gli auguri di Yoshinori Kitase e Tetsuya Nomura

Era il 31 gennaio del 1997 quando Square Enix (all'epoca Squaresoft) lanciava Final Fantasy VII in Giappone. Uscito sulla prima PlayStation, il gioco ha riscosso sin da subito enorme successo e pochi mesi dopo arriva in Occidente, rendendo popolare il genere dei JRPG anche in Europa e negli Stati Uniti.

Per celebrare questa ricorrenza, Yoshinori Kitase (producer di Final Fantasy 7 Remake) e Tetsuya Nomura (character designer e direttore creativo di FF7 e FF7 Remake) hanno pubblicato un messaggio di auguri che ripercorre il passato, il presente e il futuro del gioco.

Yoshinori Kitase

"Quest'anno festeggiamo il venticinquesimo compleanno di Final Fantasy VII ma anche il trentacinquesimo anniversario di Final Fantasy. Final Fantasy 7 è ancora un gioco recente e lo scorso anno è stato eletto il terzo gioco più popolare di sempre dai gamer giapponesi. Un supporto incredibile, assolutamente non scontato, e per questo vi ringrazio. Final Fantasy VII è ritornato in vita grazie a Final Fantasy VII Remake e progetti come Final Fantasy VII The First Soldier ma potete aspettarvi qualcosa di ancora più entusiasmante per il prossimo futuro."

Tetsuya Nomura

"Final Fantasy VII compie un quarto di secolo, sono grato e onorato di aver avuto il privilegio di lavorar a questo progetto venticinque anni fa. Grazie a Final Fantasy VII Remake, Final Fantasy VII The First Soldier e Final Fantasy VII Ever Crisis, non solo i giocatori storici ma anche i nuovi fan possono scoprire la magia di questo mondo. E ci sono altri progetti legati a Final Fantasy VII in arrivo, il venticinquesimo anniversario è solamente un punto di parte per il futuro di FF7."

Sebbene non si faccia esplicito riferimento a Final Fantasy VII Remake Parte 2, Nomura e Kitase confermano l'esistenza di ulteriori progetti legati al brand FF7. Final Fantasy VII Ever Crisis è già noto e uscirà quest'anno, restiamo in attesa di ulteriori eventuali annunci.