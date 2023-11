Final Fantasy 7 continua a vendere bene, supera le 14.4 milioni di copie

Dall'ultimo report finanziario di Square Enix scopriamo che Final Fantasy VII ha raggiunto e superato quota 14.4 milioni di copie vendute dal 1997 ad oggi, dato che include sia le vendite fisiche che i download digitali.

Final Fantasy VII Remake ha venduto sette milioni di copie, circa la metà rispetto al gioco originale, con quest'ultimo che continua a vendere bene sugli store digitali, grazie anche a sconti e offerte. Final Fantasy 7 si conferma dunque uno dei giochi più popolari, amati e apprezzati della serie Square Enix.

Il publisher rivela poi come ad oggi la serie Final Fantasy abbia piazzato oltre 180 milioni di copie in oltre 35 anni di carriera, numeri che pongono il franchise ai vertici delle serie di maggior successo di sempre per quanto riguarda il mondo dei videogiochi e non solo.

Nel 2022 Final Fantasy 7 ha festeggiato il venticinquesimo anniversario, il gioco si è imposto sin da subito come uno dei capisaldi di PlayStation, sdoganando al tempo stesso il genere dei JRPG negli Stati Uniti e in Europa. Fino al lancio di FF7, i giochi di ruolo giapponesi erano confinati ad una nicchia di appassionati in Occidente, tanto è vero molti titoli di spessore usciti principalmente su SNES sono rimasti confinati al solo Giappone.