Final Fantasy 7: un cosplay di Aerith in abito rosso per il mercato murato

Final Fantasy 15 ha frammentato in due i giudizi della community, divisa tra odio e amore. Un capitolo della leggendaria saga di JRPG sviluppati da Square Enix che invece non è mai stato messo in discussione è Final Fantasy 7. Facciamo ritorno al mercato murato di Midgar al fianco della bella Aerith.

Mentre il fandom si prepara a Final Fantasy 7 Rebirth, il secondo capitolo del progetto remake della settima fantasia finale, nella mente di tutti è ancora impressa quella scena commovente di Final Fantasy 7. A farci tornare al fianco di Aerith Gainsborough è la cosplayer Cecinee.

Umile fioraia di Midgar, è in realtà l'ultima sopravvissuta dell'antica razza dei Cetra. Proprio a causa del suo retaggio è tenuta sotto sorveglianza dalla compagnia elettrica Shinra. L'incontro con Cloud è tra i più iconici di sempre, poiché letteralmente il protagonista di Final Fantasy 7 le piomba addosso dal cielo. Nel remake pubblicato nel 2020 la sua connessione con il pianeta si fa ancora più stretta. È infatti anche legata alle misteriose creature conosciute con il nome di Numen.

In questo cosplay di Aerith da Final Fantasy 7 ritroviamo la ragazza nell'abito elegante rosso che indossa nella scena del mercato murato. Nello scatto dell'artista, su un piedistallo come in una statua da collezione, una incuriosita Aerith si sporge leggermente in avanti.