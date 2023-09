Final Fantasy 7: un cosplay di Aerith in costume bianco in spiaggia

Alla Gamescom 2023 Phil Spencer ha voluto chiarire una volta per tutte la questione esclusività temporale di Final Fantasy. Square Enix ha assunto un impegno, e difatti Final Fantasy 16 arriverà ufficialmente anche su PC. Al momento, invece, nulla si sa sul progetto remake di Final Fantasy 7.

Disponibile dal 3 settembre 2023, Final Fantasy 16 andrà ad espandersi con due DLC che approfondiranno la storia di Valisthea. A ogni modo, la community di appassionati sta ormai guardando oltre. L'hype per il nuovo capitolo della fantasia finale è giunto al suo culmine e l'attenzione è ora tutta per la leggendaria settima iterazione.

In arrivo nel gennaio del 2024, Final Fantasy 7 Rebirth è il Most Wanted di Famitsu e della community di appassionati. La seconda parte della compilation di remake è uno dei probabili candidati al titolo di gioco dell'anno, per cui l'attesa si fa sempre più intensa. A riscaldare ulteriormente l'atmosfera ci pensa la cosplayer Odfel con il suo ultimo scatto condiviso con i fan.

In questo cosplay di Aerith Gainsborough da Final Fantasy 7 ritroviamo l'iconica protagonista, ultima esponente dell'antica razza dei Cetra e imprigionata dalle catene d'oppressione della Shinra. Nell'interpretazione condivisa dall'artista Aerith, che con Cloud e Tifa forma un complesso triangolo amoroso, abbandonare le vesti da fioraia di Midgar per indossare un costume da bagno a pezzo intero di colore bianco, candido come il suo animo. Baciata dal sole, sullo sfondo ammiriamo un panorama mozzafiato.