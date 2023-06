Final Fantasy 7: un cosplay di Aerith estasiata dal flusso vitale

Final Fantasy 7 Rebirth ha chiuso il Summer Game Fest con il botto. Attraverso un magnifico trailer Square Enix ha finalmente rivelato quando i giocatori potranno avventurarsi nella seconda parte del progetto remake della settima, iconica fantasia finale. Prima di allora, è la cosplayer Lady Lumos a estasiare il pubblico.

In esclusiva per PlayStation 5, Final Fantasy 7 Rebirth arriverà nel 2024, secondo alcuni leak già nel prossimo mese di gennaio, e dividerà la sua enorme mole di contenuti in ben due dischi. A darci la possibilità di tornare in anteprima nell'atmosfera industriale di Midgar è l'artista suddetta che sui social conta un pubblico di oltre 200 mila seguaci.

La compilation di Final Fantasy 7 continua in questo cosplay di Aerith da Final Fantasy 7 Rebirth in cui vediamo l'eroina centrale per gli eventi di gioco mentre si lascia estasiare dal Flusso Vitale, una sostanza intangibile e luminosa che scorre come pura energia nelle viscere del pianeta Gaia. Raffinato dalla compagnia elettrica Shinra, il flusso vitale liquido, anche conosciuto come Mako, viene utilizzato come fonte di energia.

Aerith Gainsborough è all'apparenza una semplice e docile ragazza che vive nei bassifondi del settore 5 di Midgar, dove coltiva fiori in una chiesa abbandonata. Aerith è in realtà l'ultima esponente dell'antica razza dei Cetra e a causa di questo retaggio e delle sue misteriose facoltà che le permettono di udire le voci del pianeta è tenuta sotto stretta sorveglianza dalla Shinra.