Final Fantasy 7: un cosplay di Aerith in primo piano creato da Ays

E il momento è finalmente arrivato. Sono passati un paio d'anni da quando Square Enix rese disponibile la prima parte del remake di Final Fantasy 7, la storia che negli anni è stata più amata e i cui personaggi hanno reso famosa la saga dell'azienda videoludica. Poi aggiornato con Intergrade, adesso è il momento di Final Fantasy 7 Rebirth.

La seconda parte, che comporrà il tassello centrale di questa trilogia di videogiochi, continuerà il percorso di Cloud Strife e degli altri. C'è ancora tempo prima che diventi disponibile, dato che l'arrivo è programmato soltanto nel 2023, quindi chi può ha ancora il tempo di giocare alla prima parte. Prima parte che ha visto gli esordi di tutti i personaggi del settimo videogioco di Final Fantasy, tra cui anche Aerith Gainsborough.

Aerith è uno dei personaggi più importanti di questo videogioco e non a caso intesserà una relazione stretta con Cloud Strife, con cui ebbe un incontro fortuito. Senza parlarne oltre per evitare spoiler, la modella russa MK Ays propone un cosplay di Aerith Gainsborough in primo piano sulla sua pagina Instagram, proprio per festeggiare l'annuncio di Square Enix.

