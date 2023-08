Final Fantasy 7: un cosplay di Aerith e Tifa in un duo perfetto e italiano

Con Square Enix soddisfatta dai risultati raggiunti con Final Fantasy 16, la software house nipponica madre della più grande saga di JRPG dell'industria videoludica può concentrarsi sui piani per il futuro. Presto, gli appassionati verranno riportati in quel di Midgar nella seconda parte del remake di Final Fantasy 7.

Recenti rumor incalzano Final Fantasy 7 Rebirth. Il titolo, secondo varie fonti affidabili che andrebbero a coincidere con la finestra di lancio riportata da Square Enix, potrebbe uscire già nell'inverno del prossimo anno. Al momento non vi è ancora nulla di ufficiale, con la casa di sviluppo che ancora non si sbilancia per non deludere la propria community, ma l'attesa non fa altro che crescere.

A infiammare il pubblico, che già non vede l'ora di poter tornare al fianco di Cloud e gli altri protagonisti della serie, sono le due belle cosplayer italiane Miciaglo e Yuhime. Insieme, le due artiste hanno condiviso sui social una perfetta interpretazione delle due eroine principali della settima fantasia finale.

In questo cosplay di Tifa e Aerith da Final Fantasy 7 le due compagne di squadra si proteggono le spalle a vicenda, Aerith con un vesto di fiori tra le mani, mentre Tifa con il pugno stretto pronta a combattere.