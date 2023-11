Final Fantasy 7: un cosplay di Tifa aspetta Rebirth sfidando la Shinra

Dopo aver ripercorso tutti gli eventi del remake di Final Fantasy 7 attraverso uno spettacolare trailer di Square Enix, gli appassionati sono definitivamente pronti a proseguire la loro avventura per le terre di Midgar. Ad attenderli ci sono Cloud, Tifa e compagni, pronti a combattere la Shinra e a evitare che la compagnia distrugga il pianeta.

Quando all'uscita mancano ancora diversi mesi, le informazioni su Final Fantasy 7 Rebirth continuano a trapelare. Sappiamo che in questo secondo appuntamento con la compilation della settima fantasia finale sarà possibile selezionare tre livelli di difficoltà, da uno più facile fino a uno adattivo che si evolve in base al livello dei protagonisti. Verranno introdotti diversi altri Esper oltre a quelli già visti nel primo episodio e le mosse sinergiche saranno di maggior rilievo. Inoltre, in Final Fantasy 7 Rebirth verrà concesso più spazio ai personaggi secondari, così da non stravolgere la trama e potersi collegare ad Advent Children.

L'attesa per Final Fantasy 7 Rebirth cresce e lo fa anche e soprattutto grazie alla community dei cosplayer, sempre molto attiva sul tema. A celebrare il capolavoro di Square Enix questa volta è la cosplayer Syanne. Vediamo l'artista nella parte di Tifa in un cosplay da Final Fantasy 7. Con indosso il suo iconico vestiario, ha la guardia altra già pronta a combattere. In un secondo scatto, invece, Tifa siede con uno sguardo malinconico e pensieroso.