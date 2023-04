Final Fantasy 7: un cosplay di Tifa fotografa dall'ospita di Napoli Comicon Yuuji Koi

Il Napoli Comicon 2023 è inziato accogliendo i visitatori provenienti da tutta Italia, e non solo, con eventi, tornei e cosplay. Tra i tanti partecipanti alla manifestazione napoletana, che resterà aperta fino al 1° maggio, troviamo anche la cosplayer Yuuji Koi, una delle più famose a livello internazionale.

Alla sua prima apparizione in un evento italiano, Yuuji Koi è una cosplayer e modella che tra i vari social media conta circa mezzo milione di follower. Vincitrice del primo premo al World Cosplay Summit e Best Cosplayer of the Year per tre anni di fila, i fan avranno la possibilità di incontrarla in un meet & greet e conoscerla da vicino attraverso dei talk dedicati.

Prima di Napoli, Yuuji Koi ha partecipato al Dutch Comicon, al quale ha fatto tappa portando una delle sue bellissime interpretazioni. Con la gente che si chiede che fine abbia fatto Final Fantasy 7 Rebirth, in questo cosplay di Tifa da Final Fantasy 7 ritroviamo la combattente mentre lascia da parte le preoccupazioni per il Settore 7 di Midgar per scattarsi delle fotografie come una ragazza qualsiasi. Con indosso il suo più classico outfit, nell'ultimo scatto si riunisce con Zack, Aerith e Reno. Ritroviamo alcuni di questi personaggi nella Reunion di Crisis Core Final Fantasy 7 che abbiamo recensito qualche tempo fa.