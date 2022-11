Final Fantasy 7: un cosplay di Tifa Lockhart ipnotica in posa

Square Enix ha iniziato un progetto alcuni anni fa che ha riportato al pubblico - composto sia da appassionati di lunga data che a quelli dell'ultima ora - il remake di uno dei videogiochi più amati della sua saga più famosa. Il JRPG Final Fantasy VII è tornato con la prima parte di un remake composto da più capitoli.

Per ora è uscito soltanto un capitolo, con la sua variante anche per Pc. Si sa poco su Final Fantasy 7 Rebirth, la seconda parte di questo progetto remake intrapreso da Square Enix che punta a riscrivere uno dei Final Fantasy più amati di tutta la saga videoludica. Ciò che però è sicuro è il ritorno dei vari protagonisti della saga come Cloud Strife, Sephiroth e ovviamente anche la protagonista femminile, Tifa Lockhart.

Manca ancora del tempo prima di poterli rivedere in azione, intanto Kleiner Pixel, la famosa cosplayer che posta su Instagram le sue creazioni, ha deciso di mettersi in posa. E le pose scelte sono quelle di Tifa Lockhart come si vede da questo cosplay fedelissimo. La ragazza riproduce perfettamente il personaggio non soltanto nello stile e nell'abbigliamento ma anche nel modo di fare.

E c'è anche un'altra Tifa che invece non avete mai visto, una in compagnia di un altro personaggio: ecco un bizzarro cosplay di Tifa e Barrett unico.