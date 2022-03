Final Fantasy 7: un cosplay di Tifa Lockhart di ritorno dal remake

Final Fantasy VII del 1997 è una storia che è rimasta impressa nella mente di parecchi videogiocatori. Sono in molti però che hanno vissuto il capolavoro di Square Enix soltanto tramite racconti altrui o conoscendone i personaggi grazie ad altri videogiochi come Kingdom Hearts. Per questo è stato un toccasana il ritorno della serie con il remake.

Ovviamente ripresentata con un motore grafico odierno e meccaniche ammodernate, Final Fantasy 7 è disponibile sia su console che su PC da qualche anno con il primo capitolo. L'inizio della storia che coinvolge Cloud, Tifa, Aerith, Sephiroth e non solo è giocabile in parte, in attesa che venga finalmente reso disponibile Final Fantasy 7 Remake parte 2 in questo 2022 o il prossimo anno. In attesa di altre notizie, con l'uscita su PC i videogiocatori hanno potuto saggiare nuovamente la storia che Square Enix aveva creato più di due decenni fa.

La febbre per Final Fantasy si è così riacutizzata e di conseguenza i cosplay di Tifa Lockhart si sono moltiplicati in rete. Specie dopo lo scandalo al Senato Italiano, Tifa è ovunque, ma intanto si mostra come l'abbiamo sempre vista nei videogiochi, senza segreti e sorprese di alcun tipo, in questa foto di Lana Rain.