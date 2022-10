Final Fantasy 7: un cosplay di Tifa in pensiero per la seconda parte del remake

I numerosi progetti legati all'universo narrativo di Final Fantasy 7 in via di sviluppo presso Square Enix hanno riacceso l'interesse della community nei confronti di una delle protagoniste più amate del leggendario settimo capitolo della fantasia finale. In attesa di tornare a Midgar, riecco Tifa Lockhart!

Anche se Final Fantasy 7 Rebirth apporterà cambiamenti alla trama originale, il fandom attende con ansia di poter vivere l'avventura della seconda parte del remake. Lo sviluppo di Final Fantasy 7 Rebirth procede spedito, ma il JRPG non debutterà prima di alcuni anni. Per smorzare l'attesa interviene questo riuscitissimo cosplay dedicato a Tifa.

Amica d'infanzia del protagonista Cloud Strife, in seguito all'incidente Nibelheim causato da Sephirot apre il bar 7th Heaven nel Settore 7 di Midgar. Qui, dopo aver incontrato Barret, si unisce al gruppo di ribelli Avalanche in cerca di vendetta.

In questo cosplay di Tifa da Final Fantasy 7 vediamo l'eroina abbandonare per un attimo i suoi sogni di vendetta e concedersi un po' di riposo. Seduta sul davanzale di un finestrone, riflette sul suo trascorso e sui suoi prossimi passi.

A regalarci questa splendida interpretazione è la cosplayer Shirogane-sama. Sul profilo Instagram dell'artista troviamo infatti il suddetto scatto in cui Tifa indossa il suo classico costume da combattimento.