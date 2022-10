Final Fantasy 7: un cosplay di Tifa a pugni stretti pronta a combattere nel remake parte 2

Il recente Tokyo Game Show 2022 ha messo in bella mostra Crisis Core - Final Fantasy 7: Reunion, riedizione del capitolo uscito nel 2007 in esclusiva su PSP. Tornati nell'universo narrativo della settima iterazione del franchise, ritroviamo inaspettatamente una delle protagoniste più amate, Tifa Lockhart!

Tifa tornerà in Final Fantasy 7 Rebirth, la seconda parte del remake di Final Fantasy 7. Tuttavia, in assoluta anteprima, è già pronta per una missione segreta.

A vestire i panni della protagonista è la cosplayer Instagram Kaddy. Nello scatto realizzato dal fotografo Aleksander per l'evento Pixel Mania, Tifa sembra essere pronta a prendere i nemici a calci, o per meglio dire pugni, nel sedere. In questo cosplay di Tifa da Final Fantasy 7 l'artista è infatti in posa da combattimento, con i pugni già stretti per colpire gli avversari.

L'outfit indossato è quello classico della protagonista, composto da una canotta bianca, bretelle, gonna di pelle nera e calze a rete, e gli immancabili guantoni. Colpisce in particolare la disinvoltura con cui la cosplayer interpreta Tifa, nonché la somiglianza estetica tra le due ragazze. Sullo sfondo, quella che pare essere Midgar. In attesa che Square Enix riveli la data di uscita di Final Fantasy 7: Rebirth, Tifa sta già combattendo!