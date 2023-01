Final Fantasy 7: un cosplay di Tifa dall'italiana Nymphahri

Per lo sviluppatore Yoshinori Kitase il 2023 del progetto remake di Final Fantasy 7 includerà sorprese e novità. In attesa di comprendere al meglio il significato di queste parole, gli appassionati già non vedono l'ora di tornare a indossare i panni di Cloud e compagni. La prossima avventura si avvicina grazie alla cosplayer italiana Nymphahri.

Pare che lo sviluppo di Final Fantasy 7 Rebirth abbia subito un'accelerata improvvisa. Il secondo capitolo del remake potrebbe dunque anche arrivare prima della finestra di uscita prevista, che ricordiamo essere a cavallo tra la fine del 2023 e l'inizio del 2024. Le parole di Kitase hanno rilanciato il JRPG di Square Enix, uno dei titoli più bramati del periodo a venire, ma l'attesa è comunque ancora molto lunga.

Per tornare a comandare i protagonisti del titolo sarà anche presto, ma grazie alla comunità dei cosplayer Midgar non è poi così lontana. In questo cosplay di Tifa da Final Fantasy VII ritroviamo ad esempio l'eroina e amica d'infanzia di Cloud Strife.

Tifa Lockhart giocherà un ruolo importantissimo nelle vicende di Rebirth, ma è ancora in pausa prima di tornare a combattere per il futuro della sua terra. Nell'interpretazione dell'artista nostrana vediamo la protagonista di Final Fantasy 7 indossare il suo costume più classico, quello composto da una minigonna nera in pelle e da una canotta bianca.